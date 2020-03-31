Lekad'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Lefke Kalkındırma Derneği (LEKAD) risk altındaki kesimlere ve kişilere daha yaygın korona virüs tarama testi yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’na maddi ve manevi katkıya hazır olduğunu bildirdi.

LEKAD Başkanı Hakan Oran tarafından yapılan açıklamada, sağlık personeline, polise, belediye ve market çalışanlarına, pazarlamacılara ve risk gruplarındaki insanlarla süratle test yapılması gerektiğini kaydederek, şunları belirtti:

“Kıt kaynaklarla toplumsal bir mücadele verildiğini, sivil toplum örgütlerinin de bunun bir parçası olduğunun bilincindeyiz. Risk altındaki kesimlere ve kişilere test yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’na her türlü çalışmada ve harcamada maddi ve manevi katkı sağlamaya hazırız.”