"Lemonadda" 10 yaşında

KIBRIS GENÇ TV ÖZEL-MUAZZEZ GAZİHAN KATİPOĞLU

Kıbrıs’ın geleneksel içeceği olan “Lemonadda”, dün akşam bir başka içildi.

Kıbrıs kültüründe oldukça önemli bir yer tutan limonatayı geleneksel bir şekilde üretip piyasaya süren, genç girişimci Delmona Global Trading Ltd Direktörü Ahmet Tokatlıoğlu dün gece üç mutluluğu bir anda yaşadı.

“Lemonadda” markasını Kıbrıs Türk halkıyla buluşturan genç girişimci Ahmet Tokatlıoğlu, yeni Olivium Restaurant’ın açılışını gerçekleştirerek hem yaşını hem de büyük emek verdiği Lemonadda’nın 10.cu yılını ailesi ve sevenleriyle kutladı.

Anne ve nenelerimizin ellerinden sıkarak içtiğimiz bu güzel içeceği Tokatlıoğlu, Anneannesinden bir başka ilham alarak, limon ve mandalinadan elde ettiği bu doğal içeceği market raflarına yerleştirerek Lemonadda markasının doğuşunu sağladı.

Tokatlıoğlu hedeflerini ve projelerini açılışta şu şekilde anlattı.

“Kıbrıs Limonatasını 10 yıl önce evimizde üretmeye başladık. Bugün ne mutlu ki Kıbrıs’ın limonatasını Londra’da, İstanbul’da, Ankara’da, Antalya’da ve bir çok şehirde görebilirsiniz” dedi.

Lemonadda ürününün şişelerde kullandığı nene fotoğrafınında gerçek Anneannesi olduğunu açıklayan Tokatlıoğlu, sahneye anneannesini de çağırarak ona destek olduğu için teşekkürlerini iletti.

Bu ülke adına çok güzel işler yapacağının altını çizen Tokatlıoğlu, "Kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmalıyız diyerek genç girişimcilere hep birlikte herkesin destek olması gerektiğine vurgu yaparak tavsiyelerde bulundu.

Tokatlıoğlu, bu süreçte kendilerine destek olan tüm tüketicilerine, iş ortaklarına ve çözüm ortaklarına sonsuz teşekkürlerini iletti.

Açılışta Kıbrıs müzikleri ile Grup Otantik sahne aldı, Kıbrıs müzikleri ve türküleri seslendirildi. Etkinlikte ayni zamanda Kıbrıs yemekleri ve içecekleri ikram edildi.

Halkın Partisi’nin kuruluş aşamasında da yer alan Tokatlıoğlu, partinin Girne İlçe Başkanlığı görevini üstleniyor.

Geceye ,Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve eşi,bir çok milletvekili ve tanınmış iş adamları ve bir çok davetli katıldı.

Dün gece herkesin elinde bardağı hafif buğulu, kıyısına yarım limon dilimi takılmış, içinde buz parçaları, azıcık limon kabuğuyla, mis gibi taze nane kokan lemonaddadan vardı.

Katkı maddesiz, tertemiz hijyen ve buzdolabında serin serin muhafaza edilebilecek ev yapımı limonata içeçeğinin sırrı ise bu güzel ailede saklı. Sizlere sadece denemek ve tatmak düşer.

Ne demişler; "Hayat limonu limonata yapmasını bilenlere aittir."

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2019, 17:13