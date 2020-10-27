Levent İlkokulu’nda 1 öğrenci pozitif

Levent İlkokulu yönetimi, okuldaki bir öğrencinin pozitif olduğu açıkladı. Okul yönetimi, pozitif vakanın olduğu sınıf ile online eğitime geçeceklerini duyurdu

.Açıklamada, “Levent Eğitim Kurumları olarak gerekli tüm önlemleri Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek alıyoruz. Temaslı öğrencilerimizin pozitif olma ihtimaline karşı ilgili sınıfımızın sağlığını korumak amacıyla önümüzdeki günlerde söz konusu sınıfımızla online derslere geçiyoruz. En başta öğrencimiz olmak üzere ülkemizdeki tüm pozitif vakalara ve ailelerine geçmiş olsun dileriz. Öğrencimizin ailesi ve ileride yaşanabilecek olası vakalarda tüm velilerimizin her zaman yanındayız” ifadelerine yer verildi. Açıklamanın tam metni şöyle:“Covid-19 vakalarının artmaya başladığı bugünlerde yerel vakalar da çoğalmıştır.Öğrencilerimizin, gerek dershaneler gerek evlerimizdeki toplu yaşantıları göz önündebulundurulduğunda hastalığın bulaşma riski oldukça artmıştır. İdame ettirmek zorundaolduğumuz yaşam döngüsü içerisinde öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, farklı sektörlerdeçalışan velilerimizin günlük hayatlarımızda alınan tüm önlemlere rağmen Covid-19 testlerininpozitif çıkma ihtimali vardır.Dış temas kaynaklı pozitif olan bir öğrencimizi bugün üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Enbüyük temennimiz ve önceliğimiz öğrencimizin sağlığına kavuşmasıdır.Levent Eğitim Kurumları olarak gerekli tüm önlemleri Sağlık Bakanlığı ile istişare ederekalıyoruz. Temaslı öğrencilerimizin pozitif olma ihtimaline karşı ilgili sınıfımızın sağlığınıkorumak amacıyla önümüzdeki günlerde söz konusu sınıfımızla online derslere geçiyoruz.En başta öğrencimiz olmak üzere ülkemizdeki tüm pozitif vakalara ve ailelerine geçmiş olsundileriz. Öğrencimizin ailesi ve ileride yaşanabilecek olası vakalarda tüm velilerimizin herzaman yanındayız.”