Li-Koop, BASS’ın iddialarını yanıtladı

Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Li-Koop) Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Başkanı Ali Yeltekin’in iddialarını yanıtladı.

Konuyla ilgili Li-Koop’tan yapılan açıklamada, bu iddialar hakkında hukuki süreç başlatılacağı da kaydedildi.

Yapılan açıklamada, iki yönetim kurulu üyesi hakkında polise şikayette bulunulması konusunda, “Yaklaşık bir yıl önce bu konuda Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine yapılan şikayetin karşılık bulmaması nedeniyle polise şikayet edilmiş, ancak bu güne kadar herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığından olacak ki, iki yönetim kurulu üyemiz ne ifadeye çağrılmış ne de aleyhlerine bir suçlama getirilmiş veya dava açılmıştır” denildi.

27 Mayıs 2023’te yapılan olağanüstü genel kurulun, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin organizasyonu ve onayı ile yapıldığı da kaydedilen açıklamada Li-Koop yönetimine talip olanların polisten karakter belgesinin yanı sıra yasalar uyarınca gerekli tüm bilgi ve belgeyi adaylık başvurusu yaparken Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine sunduğu ve Mukayyitliğin bu başvuruların tümünü onayladığı beliritildi.

Fasıl 114’e göre kooperatifin zarara uğratılması durumunda yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olduğu kaydedilen açıklama şöyle sürdü:

rağmen Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, ülkedeki hiçbir kooperatif yönetim kurulu üyesinden veya Li-Koop’ta geçmişte görev yapmış yönetim kurulu üyelerinden kefalet senedi imzalamalarını talep etmemesine rağmen, Li-Koop’un yeni yönetim kurulu üyelerinden böyle bir kefalet senedine imza atmaları istenmiştir. Kooperatifleri kötü yönetime karşı koruma güdüsüyle hazırlandığına inandığımız bu kefalet senedinin daha ağır şartlar içeren karşılığı, yukarıda da belirttiğimiz gibi Fasıl 114’te mevcuttur. Kaldı ki Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin imzalamamız için gönderdiği kefalet senedi yönetim kurulu üyelerini kapsamamakta, sadece kooperatifin müdürü konumundaki ‘sekreteri’, ‘müstahdemleri (çalışanları)’ ve ‘satıcıları’ kapsamaktadır.

Demokratik bir ortamda, sorunsuz olarak geçen genel kurul seçimlerinde oyların neredeyse 4’te 3’ünü almayı başaran ekibimiz, Li-Koop’un ve üyelerinin çıkarları doğrultusunda görev yapmaya başlamışken, Li-Koop Yönetim Kurulu üyelerine karşı ortaya atılan itibar zedeleyici iddiaların, kurumumuzun itibarını da zedeleme amacını taşıdığına inanmaktayız. Bu nedenle mevcut yasalar çerçevesinde bu tür iddialara karşı hukuki süreç başlatacağımızı üyelerimize ve tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz.”