Libya Sağlık Heyeti KKTC’deki sağlık turizmi olanaklarını inceledi

Libya’dan Kuzey Kıbrıs’a sağlık turisti gönderilmesine olanak sağlamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki hastaneleri incelemek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Libya Başbakanlık Sağlık Geliştirme Komitesi Başkanı ve doktorlardan oluşan heyet, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan ile bir araya geldi.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi'nden verilen bilgiye göre, dünya sağlık turizmi potansiyelinin 100 milyon seyahat eden dünya vatandaşı ile 1 trilyon ABD Doları'na ulaştığını belirten Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın, coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri, uluslararası akreditasyon, yüksek konfor ve teknolojiye sahip hastaneleri, dünya ortalamasının çok üzerindeki gebelik oranları ile hizmet veren kaliteli tüp bebek merkezleri, güncel bilgi kullanan uzman hekimleri, Koronavirüs ile mücadelede elde ettiği başarı ve yarattığı fiyat avantajları sayesinde sağlık turizmi pazarına önemli bir alternatif sunduğunu söyledi.

-Hükümetin sağlık turizmine desteği tam…"

Hükümetin sağlık turizminin gelişmesine özel gayret göstereceğini dünyaya duyurduğunu anımsatan Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın Libya ile sağlık alanında iş birliği yapmak için gereken adımları atmaya hazır olduğunu söyledi.

Libya’nın uzun yıllar öncesinden bugüne değin binlerce Kıbrıs Türk insanına iş olanakları sunduğunu anımsatan Savaşan, KKTC’de yaşayan inanların son yıllarda Libyalı öğrenciler ile turistleri Kuzey Kıbrıs’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Abufanas: "Kuzey Kıbrıs’ta yüksek standartta sağlık hizmeti veriliyor…"

Libya Başbakanlık Sağlık Geliştirme Komitesi Başkanı Hasan Abdulmajid Hasan Abufanas da toplantıda, Kıbrıs Türk halkının kendilerine gösterdiği içten misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan sağlık kuruluşlarında sunulan yüksek standartlardaki hizmetlerin ve KKTC Hükümeti’nin konuya verdiği desteğin yanı sıra Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin konuya gösterdiği hassasiyetle sağlık turizmi alanındaki karşılıklı iş birliğinin gelişeceğine inandığını söyledi.