Liderler bugün bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 4 ay aranın ardından bugün biraraya geliyor.

Görüşme Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar’ın ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek.

Liderlerin gayrı resmi görüşmesi saat 10.30’da başlayacak. Görüşmeye basın mensupları alınmayacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesi Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

Akıncı, bugünkü görüşmede beklentisinin Rum lider Anastasiadis’in kurucu devletlerin yetkilerinin genişletilmesi konusundaki görüşlerini netleştirmesi olduğunu belirtti.

Akıncı, Anastasiadis ile yaptıkları telefon görüşmesinde kendisine bu beklentisini söylediğini, Rum liderin de toplantıya hazırlıklı geleceğini beyan ettiğini belirtti.

Akıncı, “Rum liderin gerek bu konuda getireceği görüş ve önerilerini dinlemeye, gerekse daha başka fikirleri varsa bunları samimiyetle ele almaya hazırız” dedi.