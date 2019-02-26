Liderler yeniden biraraya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, 4 ay aradan sonra bugün bir araya geldi.

Liderlerin saat 10.30’da başlayan gayrı resmi görüşmesi, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Lefkoşa ara bölgedeki ikametgâhında gerçekleşiyor.

Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen müzakereler Temmuz 2017’de İsviçre’de garantör ülkelerin katılımıyla yapılan konferansın ardından kopmuştu. En son 26 Ekim 2018’de bir araya gelen liderlerin görüşmesinin ardından Aplıç ve Derinya’da kapıların açılma tarihleriyle ilgili karar duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’ndeki bilgilendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıya Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’in, desentralize federal yapı ve varsa başka düşüncelerini dinlemek için katılacağını belirtmişti.