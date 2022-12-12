LİM ve LİMA Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nde

Limasol Türk Kooperatif Bankası reklam ikonları Lim ve Lima Kıbrıs Amerikan Üniversitesi öğrencileri ve çalışma ekibi ile buluştu.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Müdürü İpek G. Halim Taşkapılı ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü çalışanı Ceylan Çınarlılı, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) öğrencilerine İkonik Markalar, İkon Yaratma Süreçleri ve Limasol Türk Kooperatif Bankası ikonları Lim ve Lima ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Müdürü İpek Halim Taşkapılı sunumunda reklamlarda ve marka sembollerinde yaratıcılığın öneminden bahsederken, nasıl yaratıcı ikonlar tasarlanacağı, ikon kullanımının avantajları hakkında markalardan örnekler göstererek detaylı bilgilere yer verdi.

İngilizce ve Türkçe olarak iki farklı dilde gerçekleştirilen sunum, Kıbrıs’ın en köklü bankası olan Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın Lim ve Lima isimli ikonların tasarlanma aşamaları da detaylı olarak öğrencilere anlatıldı. Marka ikonlarının nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Halim Taşkapılı, enerjisi ile öğrencilerin ve KAÜ yetkililerinin dikkatlerini çekti.

Renkli görüntülere ev sahipliği yapan etkinlik, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tutku Akter Gökaşan tarafından Kurumsal İletişim Müdürü İpek G. Halim Taşkapılı ve ekip arkadaşı Ceylan Çınarlılı’ya teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Birimi başlattıkları tanıtım etkinlikleriyle farklı üniversitelerde farklı kesimden öğrenciler ile buluşmaya devam edeceklerini bildirildi.