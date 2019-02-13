Limasol direnişi ve direniş sırasında şehit düşenler için tören düzenlendi

Kıbrıslı Türklerin, 55 yıl önce Rum-Yunan saldırıları karşısında Limasol’da gösterdiği direniş ve direniş sırasında şehit düşenler, Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde yer alan törenle anıldı…

Törene, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy da katıldı.Anıta çelenklerin konulması, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Girne Şube Başkanı Erbil Aydınova konuşma yaptı…

Rum-Yunan ikilisinin Limasol’da başlattığı saldırılara Limasol Türk’ünün, birlik ve beraberlik içerisinde kahramanca direndiğini vurgulayan Aydınova, Sancaktar Efdal Akça ve Serdar Ziya Rızkı önderliğinde verilen mücadeleyi anlattı.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın, Yunanistan’a demokrasi, Kıbrıslı Türklerine özgürlük ve bağımsızlık getirdiğini dile getiren Aydınovai, adada barışın 45 yıldır devam ettiğini belirtti.

Aydınova, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde şehit düşenlerin her zaman saygıyla anılacağını da söyledi. Girne Anafartalar Lisesi öğrencilerinin okuduğu şiirlerin ardından tören sona erdi.Limasollular Derneği yetkilileri ise anma töreninde şehitlerin ruhu için lokma dağıttı…

Törenin ardından şehitler için Girne Nurettin Ersin Paşa Camisinde mevlit de okutuldu…