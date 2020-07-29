Limasol Sigorta Genel Müdürlüğünden bağış

Limasol Sigorta Genel Müdürlüğü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 120 çift etiketli ayakkabı bağışında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre teslim alınan ayakkabılar, Kurban Bayramı öncesinde derneğin ikinci el satış dükkanlarında satışa sunuldu.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, “Her daim bizleri hatırlayan bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Bizler duyarlı vatandaşlarımız sayesinde varız. Limasol Sigorta tarafından bağışlanan etiketli ayakkabılar, Ortaköy’deki 2. el satış dükkanımızda, uygun fiyata satışa sunulmuştur. İhtiyaç sahibi vatandaşımız uygun fiyata sahip olabilecektir. Ayakkabılardan elde edilecek gelir, zorlu geçen bu Covit-19 sürecinde bizlere ilaç gibi gelmiştir. Dükkanlarımızdan elde edilen gelir, hastalarımızın elzem ihtiyaçlarında kullanılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Kocaismail, derneğe destek veren herkese, özellikle Limasol Sigorta yönetici ve çalışanlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, halkın Kurban Bayramını kutladı, herkese sıhhat, huzur ve bereket diledi.