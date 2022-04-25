Limasol’da dün 1963 ve 1974 şehitleri için mevlit okutuldu

Limasollular (Leymosunlular) Derneği, dün Limasol’da 1963 ve 1974 şehitleri için mevlit okuttu.

Dernekten verilen bilgiye göre, Müge Tancer başkanlığındaki Limasollular (Leymosunlular) Derneği’nin organizasyonuyla dün 60 kişilik bir kafile halinde Limasol’a giden şehit aileleri şehitliği ziyaret etti.

DERNEK BAŞKANI TANCER : “KURBAN BAYRAMI’NDA DA ZİYARET EDECEĞİZ”

Müge Tancer burada yaptığı konuşmada, Limasollular (Leymosunlular) Derneği’ne, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Dayanışma Derneği’ne, organizasyona katkı koyan diğer sponsorlara ve organizasyona katılım gösteren şehit ailelerine teşekkür etti.

Tancer, Kurban Bayramı’nda da ziyaret organizasyonunun tekrarı olacağını belirtti.

AYHAN MEHMET: “İHTİYAÇLARIN GİDERİLMESİ İÇİN BEKLENTİLERİMİZ VAR”

Törende söz alan Kıbrıs Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Mehmet de tüm katılanlara ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, KKTC Din İşleri Dairesi’nden ramazan ayı süresince Arnavut Mahallesi Camii için görevlendirilen ve şehitler için dua ve mevlit okuyacak Din Görevlisi İsmail Hakkı Çebi’nin sürekli görevlendirilmesi için çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Mehmet, ayrıca Limasol’da yer alan Arnavut Camii, Köprülü Cami ve Büyük Cami’nin de bakım ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için beklentilerini Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi, Türk ve Rum siyasilere ilettiklerini belirtti.

EZCAN ÖZSOY: “ŞEHİTLERİ ÇOCUKLAR DEFNETTİ”

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy da, söz alarak, o dönem yaşananları anlattı.

Şehitlikteki anma tören sonrasında şehit aileleri ve dernek yetkilileri Köprülü Camii’nde okutulan mevlide katıldıktan sonra Kuzey Kıbrıs’a geri döndü.