banner22

Limon üreticilerine duyuru

Limon üreticilerine duyuru
banner30

Cypfruvex’in 2019-2020 hasat sezonunda üreticilerin standart dışı (sıkma) Limon ürünlerinin değerlendirmesini tamamlamak üzere olduğu bildirildi.

Cypfruvex’ten yapılan duyuruda, bahçelerinde standart dışı Limon ürünü olan ve Şirkete bugüne kadar müracaat etmemiş tüm üreticilerin en geç 31 Aralık mesai bitimine kadar Şirketin Hasat Bölümüne müracaat etmeleri istendi.

Bu arada, duyuruda, 1. Sınıf Mandora ürün alımlarının dalında, tonu 1350 TL’den devam ettiği kaydedildi. 

Duyuruda “Ürün ödemeleri sözleşmeye mukabil %50 avans ve 30 gün içerisinde bakiye ödemenin gerçekleşeceğini duyururuz.” ifadeleri kullanıldı.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Sucuoğlu:Uzun yıllardır tartışılan ve beklenen...
Sucuoğlu:Uzun yıllardır tartışılan ve beklenen...
  1. Kıbrıs

banner24

banner25

﻿