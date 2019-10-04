Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı’nın (LCIF) mali katkılarıyla Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde inşa edilen “Lions Engelsiz Parkı” düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Parkın açılışını, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Alev Ulubay ile Gazimağusa Özle Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Emirali Evcimen birlikte gerçekleştirdi.

EVCİMEN

Gazimğusa Özle Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Emirali Evcimen, yaptığı konuşmada, bugün hep hayalini kurdukları bir şeyi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hastanelerde ve kamuya açık bazı alanlarda bazı engelsiz parklarının kurulduğuna dikkat çeken Evcimen, engelsiz parklarının asıl olması gereken yerin özel eğitim merkezileri olduğuna işaret etti.

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde yaklaşık 90 öğrenci bulunduğunu kaydeden Evcimen, “Bu engelsiz parkı hayalimizdi. Sivil toplum örgütleri hayallerimizi gerçekleştirme fırsatı sunuyor” dedi.

Sivil toplum örgütlerinin Gazimağusa Özel Eğtiim Merkezi’ne önemli fırsatlar sunduklarını söyleyen Evcimen örneğin Merkez öğrencilerinin Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde uygulamalı eğitim aldığını belitti.

SOYEL

Emirali Evcimen’in ricası üzerine kürsüye gelen ve engelsiz parkı projesinin mimarlarından olan eski Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şansal Soyel de, Evcimen’in isteği üzerine projeyi başlattıklarını ve haziran ayında tamamladıklarını, okullar tatile girdiği için de açılışını bugüne ertelediklerini kaydetti.

Soyel, böylesi bir projeyi gerçekleştirmiş olmaktan son derece mutlu odluklarını da sözlerine ekledi.

ULUBAY

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Alev Ulubay da, LCIF’in dünyada 200 ülkede 50 bin kulübü ve 1,5 milyon üyesi bulunan dünyanın en örgütlü sivil toplum örgütü olduğunu kaydetti.

Ulubay, LCIF’in büyük projelere fon sağladığını, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere yardım ettiğini söyledi.

Ulubay, söz konusu projenin gerçekleştirilmesi için LCIF’ten 10 bin dolar fon sağlandığını, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu ile sponsorların da katkı koyduğunu belirtti.

Ulubay, bugünkü açılışa katılımı nedeniyle Meral Akıncı’ya anı plaketi ayrıca sponsorlara ve katkı koyanlara teşekkür belgesi veya anı plaketi takdim etti.

MERAL AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da konuşmasının başında 2002 yılında engelliler konusunda pek yol kat edilmediği bir dönemde eski Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı merhum Mustafa Çelik, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Emirali Evcimen ve bir engelli annesi ile ABD’de bir üniversitede engelli liderlik eğitimine katılarak bu yola başladıklarını kaydetti.

Meral Akıncı, ABD’de aldıkları bu eğitimin kendilerine büyük bir vizyon kazandırdığını, çok güzel işler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“Bir engellinin ille de engelli hayatı yaşamaması lazım” diyen Akıncı, engellinin toplumdan engelli demek olmadığını ifade etti.

Bir engellinin toplumun içinde yaşamını sürmesi gerektiğine dikkat çeken Akıncı, engelliyi eğitmenin zorluğuna ve önemine vurgu yaptı.

Akıncı, eğer aile çocuğunun engelini kabul edip, çocuğunu saklamayarak toplum içinde yetiştirmeye çalışırsa o engellinin toplumun malı olacağını ve yaşama katkı sunacağı çok şey olacağını ifade etti.

Meral Akıncı, “Hiçbir şey olmadı, bir şey vardır. Yeter ki biz o engelliyi engeliyle değil, engelsiz tarafıyla görelim . Engeliyle engellemeyelim.. Engelsiz yanına bir fırsat verelim, olanaklar tanıyalım ve yardımcı olalım” dedi.

Her bireyin gerek bebeklikte, gerek kaza geçirdiğinde gerekse yaşlılığında, yaşamının belli bir döneminde engelli hayatı yaşadığını söyleyen Akıncı, toplunda projeler yapılırken engellilerin de düşünülmesi gerektiğinin önemine işaret etti.

“Biz engelsizler, hayatımızın herhangi bir döneminde engelli olabileceğimizi hep unutuyoruz. O yönden engellilerle çok özdeşleşemiyoruz. Engellileri çok içselleştiremiyoruz” diyen Akıncı, her engellinin mutlaka yapabileceği bir iş olduğunu kaydetti.

“Engelliye engelsiz yaşamayı tanımamız” lazım diyen Akıncı, engellinin her şeyden önce yaşamın içinde olması gerektiğini ifade etti.

Devletin de artık kalıplardan çıkması gerektiğini belirten Akıncı, devletin engellilere kalıpların dışında bir yaşam biçimi sunması gerektiğini belirtti.

(YIL/HA)