Lions Kulüpleri Federasyonundan farkındalık yürüyüşü

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, “diyabetin önemini vurgulamak, daha sağlıklı nesillere sahip olmak için” farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü çerçevesinde düzenlenen yürüyüş, dün, Girne’de yapıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Tüm dünyada biz Lionlar ve Leolar, her sene 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle diyabet konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalar yapmaktayız. Bugün de burada halkımız arasında diyabetin önemini vurgulamak, daha sağlıklı nesillere sahip olmak için farkındalık yürüyüşümüzü gerçekleştirdik.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu olarak diyabet, açlık, çocuk kanseri, görme ve çevre bizim ana küresel hizmet hedeflerimiz arasındadır. Şu an Federasyonumuz çatısı altında bulunan 12 Lions ve 3 Leo Kulübümüzle nerede ihtiyaç varsa orada bulunmak için sürekli faaliyette bulunmaktayız.”