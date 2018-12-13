Lions Kulüpleri felaket mağdurlarına yardım için toplandı

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’na bağlı Lefkoşa Başkent, Merkez ve Polifonik Lions Kulüpleri, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’nin katılımıyla “Doğal Afet’e Yardım Koordinasyonu” için toplandı.



Toplantı, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu’na bağlı Lefkoşa Başkent Lefkoşa Merkez ve Lefkoşa Polifonik Kulüplerinin ev sahipliğinde Lefkoşa Merit Otel’de dün akşam yapıldı. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Şansel Soyel başkanlığında federasyon Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu Üyeleri, Federasyona bağlı kulüp başkanları, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars Kadri ve Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.



Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, yaşanan doğal afet sonucu hayatlarını yitirenler için saygı duruşuyla başlayan toplantının önceden belirlenmiş olan “Kadına Karşı Şiddet’e Hayır” konulu gündemine doğal afet nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesine nasıl katkı yapılabileceği konusu eklendi.



Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Tuncay Ebgü yaptığı açılış konuşmasında, yaşanan felakette hayatını kaybedenlere rahmet, yaslı ailelere başsağlığı dilerken, kulübün yaşanan felaket nedeniyle hizmet götürmelerine katkı koyan sponsorlara teşekkür etti.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Ezcan Özsoy, “Uluslararası Lions Kulüplerinin Aralık ayı programında ne acı tesadüftür ki zaten ihtiyaçlı kimselere yardım söz konusu idi. Şimdi ülkemizde oluşan bu felakete yönelik ellerinden gelen imkanlarla ve sponsorları sayesinde katkı koymaya çalışacaklarını toplanmış yardım materyallerini doğru dağıtım sistemi ile gerekli kişilere iletmek arzusundayız” dedi.



Lefkoşa Polifonik Lions Kulübü Başkanı Munise Yeten ise Lions kulüplerinin hizmet anlayışının ve davranışlarının Mevlana’nın insanlara verdiği 7 öğüdü ile örtüştüğünü ve bu vizyonla hareket ettiklerini belirtti.



Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Şansel Soyel ise yaptığı kapanış konuşmasında, yaşanan felaket için Lefkoşa kulüplerimizin gayretinin yanı sıra ülkedeki diğer tüm kulüplerin de yardım elini uzatmaya hazır olduklarını söyledi. Soyel, Türkiye’deki Lions Kulüpleri ve Uluslararası Lions Kulüpleri ile temasa geçip bu doğal felaket durumunda yapılacak mali yardımların ülkemize kazandırılması için girişim başlattıklarını kaydetti.