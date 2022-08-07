Lions Kulüpleri ve Kuir Kıbrıs, sosyal farkındalık temalı sanal söyleşide bir araya geldi

Cyber-Lions kulübü Young Professionals Cyprus Virtual'un ev sahipliğinde, Girne Vatan, Lefkoşa Başkent, Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation ve Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Lions Kulüplerinin iş birliğinde sanal söyleşi düzenlenerek, Kuir Kıbrıs Derneği konuk edildi.

Kulüp’ten yapılan açıklamaya göre, Lions Küresel Barış Aktiviteleri kapsamında, sosyal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen söyleşide, Kuir Kıbrıs Derneği’nden Yasemin Taneri ve Derviş Taşkıranlar yer aldı.

Cyprus Virtual Lions Kulübü Kurucu Başkanı Fikret Şendil moderatörlüğünde iki saat süren toplantıda, Kuzey Kıbrıs'ta LGBTQ+ Hakları, yasal mevzuat, görünürlük, kabul görme ve Kuir Kıbrıs Derneği'nin yürüttüğü projeler hakkında bilgiler paylaşıldı, sunumlar yapıldı.

Söyleşiye, Mağusa Kale, Mağusa Desdemona, Mağusa Ravelin, Girne Ada ve Lefkoşa Merkez Lions Kulüplerinden de kulüp başkanları ve üyeleri, Türkiye’deki Lions kulüpleri yöneticileri, Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'ndan Özgül Ezgin de katılarak, destek verdi. Aynı zamanda uluslararası Lions yöneticilerinden tebrik mesajları iletildi.