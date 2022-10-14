Lions Kulüpleri’nden “Akıl Sağlığı ve Yaşam Dönümlerinde Uyum” konulu çevrim içi etkinlik

Kuzey Kıbrıs'taki Lions Kulüpleri, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla, Covid-19 sonrası yeni normale adaptasyon konusunda sosyal farkındalık yaratmak amacıyla, “Akıl Sağlığı ve Yaşam Dönümlerinde Uyum” konulu çevrim içi etkinlik düzenliyor.

Young Professionals Cyprus Virtual ev sahipliğinde, Uzman Psikolog Türkmen Töre'nin konuk konuşmacı olacağı “Akıl Sağlığı ve Yaşam Dönümlerinde Uyum” temalı çevrim içi söyleşi, 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’da Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Young Professionals Cyprus Virtual tarafından yapılan açıklamaya göre, sosyal farkındalık yaratmak adına bir araya gelecek olan Lions Kulüpleri, Covid-19 sonrası yeni normal olarak kabul edilen günümüz şartlarındaki ruh sağlığı ve yeni düzene uyum adapte sürecini Uzman Psikolog Türkmen Töre'den dinleyecek.

Mağusa Kale, Girne Vatan, Lefkoşa Başkent, İskele Sahil, Lefkoşa Sarayönü, Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation, Mağusa Ravelin ve Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Lions Kulüplerinin ortak etkinliği olarak düzenlenen çevrim içi söyleşi herkese açık olacak.