Lionslar MHD ile sanal söyleşi gerçekleştirdi

Young Professionals Cyprus Virtual Lions Kulübü, küresel barış aktiviteleri kapsamında Mülteci Hakları Derneği (MHD) ile sanal söyleşi düzenledi.
Toplantının moderatörlüğünü ise Young Professionals Cyprus Virtual Lions Kulübü Kurucu Başkanı Fikret Şendil üstlendi. İnteraktif bir şekilde tamamlanan sanal söyleşi yaklaşık iki buçuk saat sürdü.
Söyleşiye, Mağusa Kale, Girne Özgürada, Girne Ada, Lefkoşa Başkent, Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation ve Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Lions Kulüplerinden kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.