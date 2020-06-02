Lise mezuniyetleri önlemler alınarak gerçekleştirilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler neticesinde, lise son sınıfların mezuniyet törenlerinin, covid-19 önlemleri çerçevesinde, gerekli mesafe ve hijyen kuralları sağlanarak gerçekleştirilebileceği yönünde görüş birliğine varıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre mezuniyet törenlerine öğrencilerin, sadece akrabaları katılabilecek. Mezuniyet törenlerinin yer ve tarihleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından açıklanacak.