Lokmacı’dan gelen bir kişi uyuşturucudan tutuklandı

Lokmacı Kapısı’ndan dün KKTC’ye giriş yapan bir kişi, kanunsuz uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece saat 21.30 sıralarında Lokmacı kara giriş kapısından KKTC’ye giriş yapan A.P.’nin (E-29), şüpheli hareketleri üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.

Aramada, üzerinde yaklaşık 30 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınan A.P., tutuklandı.

DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIK OLAYLARINDAN ARANAN ZANLI TUTUKLANDI

Gazimağusa’da Aralık ayında meydana gelen dükkan açma ve hırsızlık olaylarından zanlı olarak aranan Y.A.(E-32), dün tutuklandı.

Y.A’nın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve emare olarak alındı.

İleri soruşturmada, Y.A.’nın, 14 Aralık’ta Gazimağusa’da bulunan bir camiye ait çay ocağından 150 TL bozuk parayı, dün ise yine Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir marketten 3 bin 500 TL nakit para ile 200 TL değerindeki bir karton sigarayı çaldığı da tespit edildi.

İSKELE’DE DENEME SÜRÜŞÜ YAPILAN ARABADA UNUTULAN PARA VE PASAPORTU ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI

İskele’de dün saat 13.30 sıralarında, M.L.(E-52) adına kayıtlı araçta, aracı satın almak amacıyla deneme sürüşü yapan N.E. tarafından unutulan çanta ve içindeki 11 bin 500 Sterlin ile 3 bin 400 Dolar nakit para ve pasaportun, M.L. tarafından çalındığı tespit edildi. M.L. tutuklandı.