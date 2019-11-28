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Londra'da temaslar yapacak

Londra'da temaslar yapacak
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Başbakan Ersin Tatar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere bu akşam 28 Kasım 2019 yerel saatle 19:45’de Londra’ya gitmek üzere Strazburg’dan ayrılacak.

Başbakan Ersin Tatar, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin sivil toplum örgütleri ile bir araya gelecek. Ayrıca TC Londra Büyükelçisi ile de görüşecek olan Başbakan Tatar çeşitli ziyaret ve incelemelerde de bulunarak bir basın toplantısı da düzenleyecek.

Başbakan Ersin Tatar , Londra’daki temaslarını tamamlamasının ardından 30 Kasım 2019 Cumartesi günü yurda dönecek.

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