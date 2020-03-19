Londra'daki öğrencilerin uçuşu Stansted'den olacak

İngiltere’de olan ve adaya dönmek isteyen öğrenciler, Charter uçuş ile Ercan’dan ülkeye getirilmesi için uçuşlar 20 Mart Cuma akşamı ve 21 Mart Cumartesi sabahı Stansted'den gerçekleşecek.

Uçuş için gerekli tüm izinler alındığı belirtilirken şunlar kaydedildi:

Cuma gün ki uçakta bulunacak olanların tamamının öğrencilerden oluşuyor, ikinci uçakta ise öğrencilerin haricinde yer kalması durumunda çeşitli nedenlerle İngiltere'ye giden ancak dönemeyen vatandaşlara da yer verilebilecek.

*NCELIK ÖĞRENCİLER

Öğrenci olmayanlar Cumartesi günü adaya dönmek istiyorsa lütfen aşağıdaki mail adrese isminizi, soyadınızı, telefon numaranızı ve mail adresinizi gönderin.

Mail adres: products@cypruspremier.com

Mail Subject: STN/ECN 21 Mart