Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper'e ödül

Birleşik Krallık'ta Kıbrıs Türk Dernekleri Koordinasyon Komitesi’nin (NOTCO) düzenlemiş olduğu 2022 Kıbrıs Türk toplumu ödüllerini kazananlar belirlendi.

Mart ayı içerisinde halk oylaması şeklinde yapilan oylamada profesyonel bir firma oyları sayıp kategorilerine göre kazananları belirledi.

KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper "Eğitim ve Gençliğe Katki" ödülünü layık görüldü.

Metin Harper özellikle pandemi surecinde üniversiteli gençlere ve yetişkinlere uçuşlar, ücretsiz pcr, gıda yardımları, sosyal ve psikolojik destek yönlerinden gösterdiği emekleri neticesinde bu ödülü almaya hak kazandı.

Yoğun katılımla Grand Palace Banqueting Suite'de gerçekleşen gecede 11 dalda en iyiler ödüllerini aldılar.

Metin Harper'in ödülünü Limasollular Derneği başkanı Arife Retvan aldı.