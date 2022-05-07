Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper'e ödül

Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper'e ödül
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Birleşik Krallık'ta Kıbrıs Türk Dernekleri Koordinasyon Komitesi’nin (NOTCO) düzenlemiş  olduğu 2022 Kıbrıs Türk toplumu ödüllerini kazananlar belirlendi.

Mart ayı içerisinde halk oylaması şeklinde yapilan oylamada profesyonel bir firma  oyları sayıp kategorilerine göre kazananları belirledi.

KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper "Eğitim ve Gençliğe Katki" ödülünü layık görüldü.

Metin Harper  özellikle pandemi surecinde üniversiteli gençlere ve yetişkinlere uçuşlar, ücretsiz pcr, gıda yardımları, sosyal ve psikolojik destek yönlerinden gösterdiği emekleri neticesinde   bu ödülü almaya hak kazandı.

Yoğun katılımla Grand Palace Banqueting Suite'de gerçekleşen gecede 11 dalda en iyiler ödüllerini aldılar.

Metin Harper'in ödülünü Limasollular Derneği başkanı Arife Retvan  aldı.

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