Londra RDD Türk okulu, Prof. Dr. Bıçak’ı ziyaret etti

Londra Rauf Raif Denktas Türk Okulu’ndan bir heyet Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’ı ziyaret etti.

RDÜ’den verilen bilgiye göre, okul öğretmeni Meryem Biricik ile bir grup öğrenci tarafından yapılan ziyarette konuşan Prof. Dr. Bıçak, okulun çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek, eğitim dünyasına yaptıkları katkı için teşekkür etti.

Ziyarette, Prof. Bıçak, Rauf Raif Denktaş Türk Okulu öğretmeni Biricik'e Rauf Raif Denktaş’ın bir büstünü armağan etti. Yapılan görüşmede, Üniversitenin Genel Sekreteri Yusuf Yıldız da hazır bulundu.

Eğitim ve öğretimine 1996 yılında Baxley Türkçe Konuşanlar Birliği ismi ile başlayan ve 2012 yılında ismi Rauf Raif Denktas olarak değiştirilen okul İngiltere'de eğitim veren 40 Türk okulundan bir tanesi olarak önemli bir yere sahip.

Güney Londra'da Cumartesi günleri Türk öğrencilere Türkçe dersi ve folklor eğitimi de veriyor.