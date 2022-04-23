Lösemili çocuklara fidan sertifikaları verildi

Demokrat Parti Merkez Kadın Örgütü, Kemal Saracoğlu Lösemili Çocuklar Vakfı’nı ziyaret ederek, Lösemili Çocuklar Haftası’nda çocuklar adına dikilen fidanların sertifikalarını teslim etti.

DP’den verilen bilgiye göre, heyette Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP Merkez Kadın Örgütü Başkanı Mehtap Özdemirağ ve Başkan Yardımcısı Özlem Dinçoğlu yer aldı.

Açıklamada, kanser tedavisi gören 27 çocuk için Tatlısu Minia Kıbrıs alanına dikilen harnup fidanlarının sertifikaları 23 Nisan hediyesi olarak çocuklara iletilmek üzere vakıf yetkilisi Servet Özeralp’a teslim edildiği belirtildi.