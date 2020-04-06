LTB, 17 ATM noktasına hijyen seti yerleştirdi

Lefkoşa Türk Belediyesi, COVID-19 salgını konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Lefkoşa’da ikamet edenlerin en fazla kullandığı ve bu yüzden hijyen sıkıntısı oluşabilecek ATM’ler konusunda adım atan LTB, kendisinin kiraladığı 17 ATM noktasına hijyen seti yerleştirdi.

COVID-19’la mücadelenin en önemli yöntemlerinden olan el yıkama ve kişisel hijyen kapsamında el teması gerektirmeyen şekilde tasarlanan hijyen setleri ile birlikte LTB hem periyodik olarak bu noktaları ilaçlıyorken hem de ATM’leri kullananlara el temizliği imkanı sağlıyor.