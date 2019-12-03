LTB 5. Engelsiz Sanat Gecesi gerçekleşecek

LTB ve LTB Gençlik Meclisi organizasyonu olan LTB 5. Engelsiz Sanat Gecesi bu akşam (3 Aralık Salı ) saat 19:00’da YDÜ Büyük Kütüphane 4. Salon’da gerçekleşecek.

Algım Özel Eğitim Merkezi

Armel Özel Eğitim Merkezi

Gazi Mağusa Özel Eğitim Merkezi

Lego Özel Eğitim Merkezi

Lefkoşa Özel Eğitim İş-Eğitim Merkezi

LTB Engelsiz Halk Dansları Grubu

LTB & Mavi Sanat Ritm’orkestra

LTB Çocuk Korosu

LTB Haspolat Modern Dans Grubu

Mavi Sanat Çocuk Atölyesi Müzik Dinletisi

Ortopedik Özürlüler Derneği

Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi

Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi