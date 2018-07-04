LTB 73 İŞYERİ DENETLEDİ

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Halk Sağlığı Şubesi 18-29 Haziran’da 73 işyeri denetledi.



LTB’den verilen bilgiye göre, denetimlerde Mine Yayla Berber Salonu isimli işletmeye, geçerli işyeri izni olmaması, gayrısıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası gereği para cezası kesildi.



Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:



“5 Gıda İmalathanesi, 5 Restoran, 1 Kafeterya, 1 Oto Yıkama, 3 Oto Galeri, 2 Büfe, 1 Su otomatı, 1 Düğün Salonu, 9 Kasap, 2 Balık Satış Yeri, 3 Piliç Satış Yeri, 1 Süt ürünleri Satış Yeri, 14 Market, 4 Gıda Deposu, 3 Dernek Lokali, 5 Spor Salonu, 1 Off Licence, 10 Kuaför Ve Berber Salonu, 1 Öğrenci Yurdu ve 1 Park Büfesi