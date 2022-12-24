LTB adayları Kıbrıs Genç Tv'deydi

Seçim yasaklarından önce son kez LTB başkan adayları Kıbrıs Genç tv’de yayınlanan moderatörlüğünü Mustafa Alkan’ın yaptığı seçim meydanı programına konuk oldular...

Program seyircili stüdyoda gerçekleşti ve partililerden ilgi oldukça yoğundu.

Programa başlamadan önce Mustafa Alkan belediye başkan adaylarına konuşma sıralarını belirlemek için kura çektirdi...

Çekilen kura sonucu, birinci sırada sadık gardiyanoğlu, ikinci sırada sılar usar incirli ve son olarak üçüncü sırada ise mehmet harmancı oldu..



Program iki turda gerçekleşti ve ilk turda moderatör mutafa alkan ve belediye başkan adaylarının arasında geçerken ikinci turda seyirciden gelen sorular yanıtlandı...

Seyircilerden ilk soru mevcut başkan ve başkan adayı Mehmet Harmancı'ya geldi....

Seyirci harmancıya “eğer seçilirseniz, belediyenin şuanki borcunu önümüzdeki 4 yıllık süreçte nasıl ödemeyi planlıyorsunuz “diye sordu.. Harmancı ise , "Yerel yönetimlerin esas gücünü bu borcu nasıl döndürebildiği veya ödeyebildiği ile şekillenir" dedi.



Bir diğer soru ise Sıla Usar İncirli'ye geldi..

Seyirci,"Yeni gelir kaynaklarından bahsediyordunuz, bunlar neler?" sorusunu sordu..

İncirli de "Çok önemli bir konu, bizim hedeflediğimiz belediye yönetiminde imkansızlıklar içinde bir şeyler yapmaya çalışan beldiye değil "dedi.



Seyirci, Sadık gardiyanoğlu’na ise, "2.5 sene içerisinde belediyenin tüm borçlarını kapatacağım UBP arkamda” söylemlerini hatırlattı ve, "UBP yönetimindeki diğer belediyelerin mali sıkıntı çektiğini hepiimiz biliyoruz. O belediyelerin arkasında partiniz yok mu?" diye sordu..

Gardiyanoğlu’da "Partim benim olduğu gibi diğer belediyelerinde arkasında" dedi.

