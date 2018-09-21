LTB BAŞKANI HARMANCI SAMİ HAMİDİ’Yİ KABUL ETTİ

LTB BAŞKANI HARMANCI SAMİ HAMİDİ’Yİ KABUL ETTİ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yaşam koçu, sporcu ve antrenör Sami Hamidi'yi kabul etti. 



LTB’den verilen bilgiye göre, Başkan Harmancı, kabulde yaptığı konuşmada, Sami Hamidi’nin elde ettiği başarılar ve şu an Türkiye’de yaptıklarının ülke gençlerinin potansiyelinin ve başarısının en somut örneklerinden birisi olduğunu söyledi. 



Harmancı, Hamidi'ye yeni projelerinde katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.



Kabulün sonunda, Başkan Harmancı Sami Hamidi’ye, gerçekleştirilecek Lefkoşa Maratonun 57 numaralı göğüs numarasını verdi

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