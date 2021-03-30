LTB, Başkent Lefkoşa'yı bahara hazırlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kış ayının sona erip ilkbaharın gelişi ile birlikte başkentteki temizlik, peyzaj, bakım ve ilaçlama hizmetlerine ağırlık verdi.

Temizlik, Park Bahçeler ve Çevre Sağlığı ekipleri şehrin her noktasına dokunacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgesel temizlik programlı şekilde devam ediyor

LTB Temizlik Şubesi, bahar temizlikleri kapsamında hizmetlerine hız veren bir diğer şube oldu. Ana caddeler ve toplu yaşam merkezleri ile başlayan bahar ve yaz bölgesel ot temizliği Mart ayı başından itibaren programlı şekilde sürdürülüyor.

Ekipler bir yandan boş arazilerin otlardan temizlenmesi, diğer yandan da cadde, sokak ve kaldırımların temizliğine devam ediyor.

Şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmalarda Surlariçi, Çağlayan ve Köşklüçiftlik bölgelerinin ot temizliği bitirilirken, rapor edilen moloz ve birikmiş çöpler de çekirge araçları ile kaldırılıyor.

LTB Temizlik Şubesi, organize ettiği programa göre Kumsal bölgesinde çalışmalarına devam ederken, bölgesel ot temizliklerinin Haziran ayında tamamlanması hedefleniyor.

Hamamböceği ilaçlamasında hızlı ve etkin hizmet

Bahar aylarının gelmesi ile artan haşere ile mücadele konusunda Çevre Sağlığı Birimi çalışmalarını takvimlendirerek Mart ayı başından itibaren hizmetlerini yoğunlaştırdı.

Mart ayı itibarı ile Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde hamamböceği ilaçlamasında aylık 11.500 rögar ve 1.000 kanalizasyon menholü ilaçlanması için planlamaya gidildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında Ortaköy ve Metehan bölgelerinde bulunan hane ve dükkanların rögarları ve kanalizasyon menhollerinin ilaçlanması tamamlandı. Ortaköy’de 2.633 hane, 3.799 rögar, 264 kanalizasyon menholü ilaçlandı. Metehan Bölgesi’nde ise 1.585 hane, 3.817 rögar ile 48 kanalizasyon menholünde ilaçlama işlemi gerçekleştirildi. Sanayi bölgesinde ise 111 kanalizasyon menholü hamamböceği mücadelesi kapsamında ilaçlandı.

Mart ayı içerisinde Taşkınköy, Sanayi Bölgesi ve Göçmenköy bölgelerinin kanalizasyon menholleri ilaçlanırken, Göçmenköy’de hane ve dükkanlar, Çağlayan Bölgesi’nde kanalizasyon menholleri ilaçlanmaya devam ediyor.

Sivrisinek mücadelesinde planlı çalışma

Sivrisinek mücadelesinde yılın 12 ayında da ilaçlama çalışmaları devem ederken, bahar temizliği olarak dere kenarlarında bulunan ve dereye sarkan ağaç dallarının budama işlemleri yapılıyor.

Derelerde bulunan kamışlar mekanik olarak temizlenirken, yağmur suyundan dolayı oluşan göletlerin mekanik temizlikleri gerçekleştirilerek derelere akışı sağlanıyor.

LTB sivrisinek popülasyonunu azaltmak amacıyla hamamböceği ilaçlaması yapılan bölgelerdeki tüm haneleri taratıyor. Bu taramalarda sivrisinek üreme kaynakları tespit edilip, biyolojik larvasit kullanarak ilaçlanıyor.

Fare popülasyonunun yüksek olduğu bölgeler için planlamalar yapıldı

Ekipler hamamböceği ve sivrisinek mücadelesi yanında fare popülasyonunun yüksek olduğu bölgelerde de çalışma yapıyor. Bu amaçla tespitleri önceden yapılan bazı bölgelerde fare popülasyonunun azaltılması için planlamalar yapıldı. Yapılan açıklamada Göçmenköy, Metehan, Haspolat ve Hamitköy’ün planlanan bölgeler olduğu belirtildi.

Budama, yeşil alan işgalleri ve çam kese böceği mücadelesi sürüyor

LTB Park ve Bahçeler Şubesi’ne bağlı budama ekipleri hafta içi her gün program dahilinde budama işlemlerini yapıyor. Park ve Bahçeler Şubesi bünyesinde bulunan fidanlıkta ise üretim standardının ve kapasitenin artırılması için mevsimlik ve kalıcı bitki türlerinin üretilmesi hız kazandı.

Şube, sorumluluk alanı içerisinde bulunan yeşil alanlarda kişisel eşyalarını koyan veya işgal yapan kişilere Zabıta Şubesi’yle birlikte ihbar yazısı veriliyor.

Sağlık Şubesi ile önceden tespit edilen veya yurttaştan gelen ihbarlar çerçevesinde çam kese böceği bulaşı olan noktalarda çam kese böceği mücadelesi yapılıyor.

Mevsimlik çiçekler Lefkoşa’ya renk katıyor

Şehrin yeşillendirilmesi, refüj ve çemberlerin çiçeklendirilmesi için Park Bahçeler Şubesi LTB 50.Yıl Fidanlığı’nda yetiştirilen fidelerin ekimine baharın gelmesiyle birlikte hız verdi. Parkların bakımı ve peyzajı alanında da çalışmalarını sürdüren şube, budama çalışmalarını da programlı şekilde devam ettiriyor.

Park ve Bahçeler Şubesi tarafından sorumluluk alanları içerisinde olan park-bahçe ve refüjlerinde bahar mevsimi için çalışmalar yapılıyor. Yol, orta refüj içerisinde bulunan peyzaj bitkilerinin budanması çim alanların biçilerek gübreleme çalışmaları yapılıyor.