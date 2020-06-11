LTB Bölgesel Temizlik Çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) pandemi süreci nedeni ile rutin olarak Nisan ayında başlanan bölgesel temizlik ile arazilerin temizliğine bu yıl Haziran ayında başladı. İlk olarak Taşkınköy’den başlanan ve tamamlanan çalışmalar belirlenen rotasyon doğrultusunda Göçmenköy’de devam ediyor.



Ekipler yaz döneminde yangın tehlikesi oluşturan ve sinek, böcek, yılan üremesine sebep olan boş arsa ve/veya arazilerin yarattığı çevre kirliliği ve toplum sağlığını tehdit edebilecek risklerin ortadan kaldırılması amacıyla Göçmenköy’ün ardından belli bir program çerçevesinde Marmara, Ortaköy, Metehan, Kızılbaş, Yenişehir, Küçük Kaymaklı, Dumlupınar, Haspolat, Hamitköy, Kumsal, Köşklüçiftlik ile Çağlayan Bölgelerindeki temizlik çalışmalarını tamamlayacak.



Temizlik ekipleri tarafından ayrıca 1 Ağustos ile 14 Ağustos tarihleri arasında 35 eğitim kurumunun temizliği yapılacak.

Öteyandan, Haspolat ve Kaymaklı Bölgelerinde yer alan ve yangın tehlikesi oluşturan büyük arazilerin de ön temizliği yapıldı.

LTB Temizlik Şubesi, Mart ve Nisan ayları ile Mayıs ayının ilk iki haftası boyunca pandemi nedeniyle uyguladığı seyrek çalışma takvimi kapsamında şehirdeki tüm ana caddeler, parklar ve mezarlıkların temizliklerini tamamladı.

Mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan boş arsa ve/veya arazilerin temizliği Belediye tarafından yapılacak ve Belediye Meclisi’nin almış olduğu karar doğrultusunda metrekaresi 25 kuruş şeklinde ücretlendirilip mal sahiplerine faturalandırılacak.