LTB ÇOCUK KOROSU 2017-2018 SEZONUNU KAPADI



Lefkoşa Türk Belediyesi Çocuk Korosu 2017-2018 sezonunu konserle kapadı.



Hare Yakula’nın şefliğinde, Müge Görgül’ün yardımcı şefliğinde sahne alan Çocuk Korosu’na piyanoda Ercüment Şeker katkı koydu. Konseri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı da izledi.



Mehmet Harmancı, konserde yaptığı konuşmada, 4 yıldır birliktelik içinde bulunduklarını ifade ederek, heyecan duyduğu bir konseri daha dinlemekten mutluluk duyduğunu belirtti. Başarının bir ekip işi olduğunu, koronun da bir aile ortamı içinde çok iyi işler başaran bir ekibe dönüştüğünü söyleyen Harmancı, kendilerine düşen görevin de bu ekibin önünü açmak ve kurumsal hale gelmesini sağlamak olduğunu ifade etti.



Koro Şefi Hare Yakula ise 2014 yılında kurulan koronun bugünlere geldiğini ifade ederken, yurt içinde ve yurt dışında birçok konsere imza atarak, birçok yerde temsiliyette bulunduklarını aktardı.



Varlığımızı ve kültürümüzü tanıtmanın önemine işaret eden Yakula, çocuklar ve aileleri ile birlikte mükemmel bir ekip oluşturduklarının altını çizdi.