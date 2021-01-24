LTB'den form doldurma ve ulaşım desteği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 65 yaş üzeri yurttaşlara, aşı olabilmeleri için başvuru formu doldurma ve ulaşımda yardımcı olacak.

LTB’den yapılan duyuruda, LTB’nin Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, 65 yaş üzeri yurttaşlara, covid-19 aşısı için başvuru formu doldurma, aşı olmak için hastaneye ulaşım ve geri götürme konusunda yardımcı olacağı belirtildi.

LTB’nin bu hizmetten yararlanmak isteyen 65 yaş yurttaşların, mesai saatlerinde 608 52 87 numaralı telefondan, mesai sonrasında ise Alo 185 hattından irtibata geçmesi gerekiyor.