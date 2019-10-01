LTB'den ihbar, para cezası ve faaliyet durdurma

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi denetim ekipleri, 8 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 23-27 Eylül tarihleri arasında 50 iş yerinde yapılan denetimlerde, Erol Senova Şti. Ltd. isimli işletmeye izinsiz iş yeri çalıştırmaktan; Sultan Kahve, Seyit Taha Döner, Filiz Çetin Büfe, Ciğerci Muro, Budak Pastanesi, Ali Kaya, Ada Mutfağı, İştah Restoran, Zekai’nin Yeri, All The Perks isimli işletmelere ise izinsiz iş yeri ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Negros Elit Market isimli iş yerinden 9 birim (54 Adet) son kullanma tarihi geçmiş ürün, Mücahitler Park Büfesi’nden 2 birim ürün uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiğinden dolayı, Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nden ise 1 birim ürün etiket bilgisi olmadığından dolayı müsadere edildi.

Ayrıca, Mücahitler Parkı Büfesi isimli işletmenin; izinsiz iş yeri ve sağlık karnesiz personel çalıştırdığı için faaliyeti durduruldu.