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LTB'den Toplum Sağlığı Bilgilendirmesi

LTB'den Toplum Sağlığı Bilgilendirmesi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’nın farklı noktalarına Covid-19 virüsü ile ilgili uzman görüşlerince hazırlanan bilgilendirici çalışmalarını kendine ait bilbordlar, raketler ve otobüs duraklarına yerleştirdi. Halkın virüs karşısında farkındalığını arttırmayı ve hastalık belirtileri ile riskleri azaltmak için uygulanacak tedbirleri içeren bilgilendirici çalışma hem Türkçe hem İngilizce olarak hazırlandı.

İlgili devlet kurumları ile yerel yönetimlerin toplumsal tehdit karşısında ortak hareket ve iş birliğine önem veren LTB, yaptığı çalışmada herhangi bir belirti fark edilmesi durumunda Sağlık Bakanlığı’nın 0533 850 1188 ve 0548 850 1188 numaralı telefonlarına da ulaşılması çağrısında bulundu.

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