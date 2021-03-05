LTB ekiplerinden denetleme

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) dün 601 iş yerini denetledi, denetimler sonucu 3 iş yeri kapatıldı, maske takmayan 4 kişiye ceza kesildi.
Denetimlerde dün itibarı ile faaliyete geçen berber ve kuaförler ile restoran, kafe, banka, süpermarket, butik gibi alanlarda hizmet veren 601 iş yeri denetlendi, kurallara uymayan 3 iş yeri kapatıldı, 4 kişiye maske takmaması nedeniyle kişi başı 440 TL para cezası kesildi.
Yapılan açıklamada, yurttaşların denetimler ile ilgili şikâyetlerini Alo 185 çözüm hattına iletebileceği belirtildi.