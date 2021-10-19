LTB ekiplerinin denetimleri sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş yerlerine yönelik yoğun denetimleri kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 98 iş yerini denetledi.

Haftalık denetimlerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler kontrol ediliyor.

64 Birim Ürün Müsadere Edildi, 1 İş Yerinin faaliyeti durduruldu

Denetimlerde, 2 işyerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 64 birim ürün müsadere edildi. 1 iş yerinin sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve gayrı sıhhi ortamdan dolayı faaliyeti durduruldu.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre: 2 Okul Kantini, 1 Çiğ Köfte Salonu, 2 Kahve İmalatı, 1 Şekerleme İmalathanesi, 8 Restoran, 4 Pide Salonu, 1 Bar, 2 Döner Salonu, 2 Fırın, 1 Hotel, 1 Butik Pansiyon, 1 Büfe, 2 Oto Yıkama, 2 Oto Galeri, 45 Kuaför/Berber/Güzellik Salonu, 3 Anaokul/Kreş, 7 Market, 1 Manav, 12 Kafeterya.

Yurttaşlar, Alo 185 çözüm hattını arayarak iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini iletebilirler.