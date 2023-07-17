LTB, elektrik kesintilerinde acil ihtiyaçlar için Merkez Lefkoşa’yı yurttaşların kullanımına açtı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde olması ve yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle, yurttaşların acil ihtiyaçlarına cevap vermek için Merkez Lefkoşa salonlarını kullanıma açtı.
Elektrik, klima ve internet hizmetlerini sunacak olan salonlar sabah 09.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık olacak ve salonların tüm imkanlarından yurttaşlar diledikleri gibi faydalanabilecekler.
Aşırı sıcaklar ve elektrik kesintileri nedeni ile yardıma ihtiyacı olan tüm yurttaşların 7/24 Alo 185 Çözüm Hattı'na ulaşılabileceği kaydedildi.