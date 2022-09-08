LTB evsel atık toplama günlerinde değişiklik yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 11 Eylül’ü 12 Eylül’e bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, evsel atık toplama günlerinde yeniden düzenleme yapıldığını açıkladı.

LTB’den yapılan açıklamada, toplama saatlerinin 01.00-06.00 şeklinde aynı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, bölge ve evsel atık toplama günleri şu şekilde verildi:

“Çağlayan ve Belediye Evleri bölgesi:

Eski Çöp Toplama Günü: Çarşamba ve Cumartesi

Yeni Toplama Günleri: Salı ve Cuma aynı saate.

Lefkoşa Sanayi bölgesi ve Küçük Esnaf Sanayi Sitesi:

Eski Çöp Toplama Günü: Çarşamba ve Cumartesi

Yeni Toplama Günleri: Salı ve Cuma aynı saate.

Gelibolu bölgesi

Eski Çöp Toplama Günü: Çarşamba ve Cumartesi

Yeni Toplama Günleri: Salı ve Cuma aynı saate.

Marmara Bölgesi B bölümü, Göçmenköy ve Eski Ortaköy bölgesi için

Eski Çöp Toplama Günü: Çarşamba ve

Yeni Toplama Günleri: Pazartesi ve Perşembe aynı saate.

Marmara Bölgesi (Marmara 30. Sokak, Marmara 1. Sokak, Marmara 2. Sokak, Marmara 3. Sokak ve Marmara 4. Sokak)

Göçmenköy Bölgesi (Yıldırım Sokak, Şht. Önay Cevdet Sokak, Şht. Behzat Hüseyin Sokak, Şht. Muzaffer Selim Sokak)

Eski Ortaköy Bölgesi (Ortaköy 1. Sokak ile Ortaköy 15. Sokak arası tüm Sokaklar, Şht. Daniş Tunalıgil Sokak, Şht. Osman Gündüz Sokak, Şht. Kemal Arıkan Sokak, Çağlar Yücel Sokak, Şht. Beşir Balcıoğlu Sokak, Şht. Ayşe Hasan Mulla Sokak, Şht. Mehmet Hasan Kabadayı Sokak, Şht. Mehmet Ali Ömer Sokak, Şht. Hüseyin Süngü Sokak, Şht. Hasan Yalçın Sokak, Şht. Mustafa Yerlioğlu Sokak ,Şht. Fevzi Öztürk Sokak, Şht. Abdulkerim Uruk Sokak, Şht. Yusuf Uluğ Sokak, Şht. Zeki Alp Soley Sokak, Şht. Hüsnü Doğu Sokak, Şht. Cumhur Yüzlü Sokak, Şht. Ali Özdemir Sokak, Şht. Haydar Kaya Sokak, Şht. Kemal Yıldırım Sokak, Şht. Osman bakır Sokak, Şht. Sami küpeli Sokak, Yıltan Muslu Sokak, Şht. Astsubay Bayram Gümüş Sokak, Şht. Adnan Sipahi Sokak, Şht. Duran Akyüz Sokak, Şht. Kemal Köse Sokak, Şht. Hüseyin Topal Sokak, Şht. Arif Diktepe Sokak, Şht. İbrahim Kolaçoğlu Sokak, Şht. Yusuf Ulu Sokak)

Eski Çöp Toplama Günü: Çarşamba ve Cumartesi

Yeni Toplama Günleri: Salı ve Cuma günleri aynı saate.”