LTB faturaları artık Capitalbank’tan da online olarak ödenebilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bankalar ile yaptığı online ödeme altyapısı iş birliklerine bir yenisini daha eklendi.

Bu kapsamda hizmet faturalarının banka şubelerinden ödenebilmesi, ayrıca ATM, web sitesi ile mobil uygulama gibi kolaylıklardan yararlanılması ve otomatik ödeme talimatı verilebilme işlemleri bundan böyle Capitalbank tarafından da uygulanacak.

2 hafta içerisinde çalışmaların tamamlanmasının ardından Lefkoşa Türk Belediyesi’nin su, emlak vergisi ve trafik cezası gibi tüm ödemeleri, ülke genelindeki Capital Bank şubelerinden, web sitesi, mobil uygulamalar veya otomatik ödeme talimatı ile gerçekleştirilebilecek.

Gerçekleştirilen işbirliği anlaşmasının imzaları bugün LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın banka yetkililerini kabulü sonrasında atıldı. LTB adına Başkan Mehmet Harmancı, Capitalbank adına ise Genel Müdür Mehmet Akaçalı ve Genel Müdür Yardımcısı Sevdinç Kabus sözleşmeye imza koydu.

Başkan Harmancı: Amacımız yurttaşlara kolaylık sağlamak

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Capitalbank’ın şubelerinin de artık LTB’nin birer veznesi gibi çalışabileceğini ifade ederek, yurttaşların hem vezneler hem de online ödeme imkanları ile daha kolay ödeme yapmalarını amaçladıklarını belirtti.

Başkan Harmancı Capitalbank’a geliştirdikleri ağın bir parçası olmalarından ötürü teşekkür etti.

Kabus: Bankamızın ve LTB’nin hizmetlerinin katma değerini yükseltecek

Capitalbank Genel Müdür Yardımcısı Sevdinç Kabus ise yapılan anlaşma ile LTB’nin tahsilatlarını daha kolay toplayabilmesi, vatandaşların da daha istediği saatte ve istediği yerde ödeme yapabilmesinin önünün açılacağını dile getirerek, bunun da hem bankalarının, hem LTB’nin hizmetlerinin katma değerini yükselteceğini vurguladı.