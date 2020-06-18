LTB Gençlik Meclisi’nden Kumsal Park’ta etkinlik

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) bağlı Çocuk Hakları Birimi, Gençlik Meclisi, Park Bahçeler Şubesi ve Trafik Birimi iş birliğinde parklara yönelik etkinlikler çalışmasına bir yenisi eklendi. Fiziksel teması teşvik etmeyecek şekilde yerlere çizilen ve boyanan tek ayak, yılan oyunu ve üçtaş gibi çocukların ilgisini çeken oyun alanları yanında yön gösterici pusula figürü çizimi de yapıldı.

Çocuk oyunları için çizimler yapıldı

LTB Gençlik Meclisi’nde yer alan gençler LTB personeli ile beraber Barış Manço Parkı’nın ardından Kumsal Parkı’nda çocuk oyunları için boyama ve çizim çalışması gerçekleştirdi.

Çocukların parklarda keyifli vakit geçirmesi ile kendi kültürü ve farklı kültürlere ait oyunları öğrenmelerini de amaçlayan boyama etkinlikleri LTB’ye ait diğer parklarda da devam edecek.