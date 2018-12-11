LTB “Güvenilir Eller Projesi” için çalışma başlattı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Unilever Food Solutions firmasının Gıda Güvenliği Derneği iş birliğiyle yürüttüğü ‘Güvenilir Eller’ projesini başkent Lefkoşa’da da hayata geçirmek için çalışma başlattı.

2016 yılında Türkiye’de uygulanmaya başlanan ve 28.000’in üzerinde şefin katıldığı eğitim platformunda 17.500’den fazla şef sertifika almıştır. Projeyi ülkede ilk kez uygulayacak olan LTB’nin hedefi Lefkoşa sınırları içerisindeki tüm mutfak şefleri ve mutfak çalışanlarının bu eğitimi almalarını sağlamaktır.

Başvurular LTB Sağlık Şubesi’ne Yapılacak Eğitime katılmak isteyen kişi ve işletmeler kodlarını almak için 22 85 221 (dahili 1431) numaralı telefondan LTB Sağlık Şubesi’ne ulaşabilir veya sibel.tacay@lefkosabelediyesi.org adresine e-mail gönderebilirler.

Programın Katılma ve İşleyiş

Eğitim online platformda olduğundan telefon, tablet ya da bilgisayardan www.guvenilireller.com sitesinden hesap oluşturulup sonrasında giriş yapılarak tamamlanabilmektedir.

Eğitim bir oturuşta hesap açma ve 5 modülü tamamlama ile 30 dakika kadar sürmektedir. Eğitim modüllerinin açılması için kodlara ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim modüllerini açmak için ihtiyaç duyulan kodlar Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından verilmektedir.

Gıda Güvenliği Derneği tarafından oluşturulan eğitim 5 modülden oluşmakta, her modülde 1 video ve videoya istinaden sorular bulunmaktadır. Bu sorular doğru olarak cevapladıktan sonra, bir sonraki modüle geçilmektedir. Bu şekilde 5 modül de tamamlandığı zaman Gıda Güvenliği Derneği onaylı isme özel sertifika hazırlanmaktadır.