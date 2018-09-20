LTB HALK SAĞLIĞI ŞUBESİ 55 İŞYERİNİ DENETLEDİ, 8’İNE İHBAR VERDİ.

LTB HALK SAĞLIĞI ŞUBESİ 55 İŞYERİNİ DENETLEDİ, 8’İNE İHBAR VERDİ.

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), iş yerlerine yönelik denetimleri kapsamında geçen hafta 55 iş yerini denetledi ve 8 iş yerine eksikliklerden dolayı ihbar verdi. 
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 10 - 14 Eylül tarihleri arasında denetlenen 55 iş yeri niteliklerine göre şöyle: 
“1 Balık Satış Yeri, 7 Kasap, 1 Süt Ürünleri İmalathanesi, 1 Piliç Satış Yeri, 1 Kafeterya, 2 Gıda İmalathanesi, 6 Restoran, 7 Kuaför Ve Berber Salonu, 4 Eğitim Merkezi, 6 Oto Galeri, 1 Oto Yıkama, 1 Motosiklet Satışı, 1 Kahvehane, 2 Spor Salonu, 4 Bet Ofis, 3 Gıda Deposu, 2 Dernek Lokali, 5 Off Licence.”

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