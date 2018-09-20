LTB HALK SAĞLIĞI ŞUBESİ 55 İŞYERİNİ DENETLEDİ, 8’İNE İHBAR VERDİ.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), iş yerlerine yönelik denetimleri kapsamında geçen hafta 55 iş yerini denetledi ve 8 iş yerine eksikliklerden dolayı ihbar verdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 10 - 14 Eylül tarihleri arasında denetlenen 55 iş yeri niteliklerine göre şöyle:

“1 Balık Satış Yeri, 7 Kasap, 1 Süt Ürünleri İmalathanesi, 1 Piliç Satış Yeri, 1 Kafeterya, 2 Gıda İmalathanesi, 6 Restoran, 7 Kuaför Ve Berber Salonu, 4 Eğitim Merkezi, 6 Oto Galeri, 1 Oto Yıkama, 1 Motosiklet Satışı, 1 Kahvehane, 2 Spor Salonu, 4 Bet Ofis, 3 Gıda Deposu, 2 Dernek Lokali, 5 Off Licence.”