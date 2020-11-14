LTB, Hayvan Barınağı’ndaki sevimli dostlara güvenli ve sağlıklı bir ortam sunuyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hayvan Barınağı’ndaki 260 köpeğin bakımını sürdürüyor. Belediye şehrin çeşitli noktalarına kurduğu 9 mama istasyonu ve kedi yuvalarıyla sokak hayvanlarına da hizmet veriyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, son 5 yılda gerek barınakta kalan gerekse sokak köpeği olan 400’e yakın hayvan kısırlaştırıldı.

“Satın alma sahiplen” sloganıyla etkinlikler düzenleyen, ayda ortalama 10 yavruya yuva imkanı sağlayan LTB, barınaktaki hayvanlarla ilgili güncel bilgileri ve gelişmeleri “LTB Sevimli Dostlar” Facebook sayfasından paylaşıyor.

Barınaktaki hayvanların sahiplenilebilmesi için LTB’ye kayıt yaptırmak, köpeğe ruhsat çıkarmak ve uygun bir yere sahip olmak gerek. Bu konuda 0533 868 3377 numaralı telefona ulaşarak bilgi edinilebileceği gibi, 12.00-14.00 saatleri arasında Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki (Araç Muayene Merkezi yanı) barınağa da gidilebilir.