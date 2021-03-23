LTB ile Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü’nden toplum yararına iş birliği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerine bir yenisini ekledi. Ülkemizde aktif faaliyet gösteren Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü’ne ait bir minibüs, LTB’nin Yenidünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nin kullanımına verildi. Araç, tesliminin ardından gerekli bakım onarım ve servisleri LTB tarafından tamamlanması ile birlikte hizmete hazır hale getirilirken, bu konuda protokol de taraflarca imzalandı.

“Engelsiz aktivitelerden yararlanmak isteyen bireylere hizmet verecek”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Başkanı Göken Tanaydın tarafından imzalanan protokol kapsamında LTB kullanımına verilen araç Engellemeyen Lefkoşa Birimi üyelerine hizmet verecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sivil toplum kuruluşları ile sağlanan işbirliklerinde toplum yararı gözettiklerini, bu kapsamda Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü ile yaptıkları protokolün bu anlayışa hizmet ettiğini belirterek, kulübe bu örnek davranışından ötürü teşekkür etti.