“Engelsiz aktivitelerden yararlanmak isteyen bireylere hizmet verecek”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Başkanı Göken Tanaydın tarafından imzalanan protokol kapsamında LTB kullanımına verilen araç Engellemeyen Lefkoşa Birimi üyelerine hizmet verecek.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sivil toplum kuruluşları ile sağlanan işbirliklerinde toplum yararı gözettiklerini, bu kapsamda Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü ile yaptıkları protokolün bu anlayışa hizmet ettiğini belirterek, kulübe bu örnek davranışından ötürü teşekkür etti.
LTB ile Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü’nden toplum yararına iş birliği
“Engelsiz aktivitelerden yararlanmak isteyen bireylere hizmet verecek”
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