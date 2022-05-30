LTB ile Seyhan Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Adana’nın Seyhan Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, imza törenine her iki belediyenin başkanları, meclis üyeleri ve yöneticilerinden oluşan heyetler katılırken, LTB-Seyhan Belediyesi İş Birliği Protokolü’ne LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay imza koydu.

Protokol ile LTB ve Seyhan Belediyesi’nin ortak proje için iş birliği ve bu projelere yönelik hibe destek çalışmalarının yapılması, eğitim, turizm, kültür, sosyal ve ekonomik ilişkilerin kurulması, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulması amaçlanıyor.

-Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı konuşmada, Akdeniz coğrafyasını paylaşan iki belediye olarak birçok alanda iş birliklerini geliştirerek, ortak çalışmalar yapılacağını ve bu iş birliğinden her iki şehir ve şehirde yaşayanların olumlu şekilde faydalanacağını söyledi.

İş birliği yapılacak alanlara tarımı örnek veren Harmancı, bu alanda Seyhan Belediyesi’nin tecrübelerinin buraya yansımasının önemine değindi. Harmancı, şöyle devam etti:

“Bir ilke imza atarak ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın rehberliğinde GDO’suz soya üretimi için Lefkoşa’mızda yeni bir üretim modelinin denemesini yaptık. Üretime can verecek olan sudur. Atık su arıtma tesisimizden çıkan AB standartlarındaki tarımsal suyu kullandık ve tesisimizden çıkan toprak zenginleştirici gübreyi katma değer yaratarak üretimde değerlendirdik. Sizlerin de bilgi, birikim ve tecrübelerinizle tarımda karşılıklı iş birliği ve ortak çalışmalar yapacağız.”

İki ülkenin belediyeleri arasındaki kardeşlik ilişkileri ve iş birliği çalışmalarındaki ilişki modellerinin her iki ülke arasındaki ilişki modeline örnek olabileceğini belirten Harmancı, “Karşılıklı saygıya dayalı ve iki eşitler arasındaki bu ilişki çok önemli sonuçlar ve mesajlar verecektir” dedi.

-Akay

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ise konuşmasında, tüm Lefkoşalılara, Adanalıların sevgilerini, selamlarını getirdiğini söyleyerek, yıllardır var olan dostluğu pekiştireceklerini belirtti.

Akay, “Geçtiğimiz ve içinde bulunduğumuz yıl hem tüm dünyada, hem de yakın çevremizde yaşanan zorlukların da birleşmesiyle bizler de farklı zorluklarla dolu bir dönem geçiriyoruz. Bu zor dönemi ancak birlik, bütünlük içinde aşabiliriz. Kaynakların sınırlı olduğu ve enerji alanında ciddi sıkıntılar yaşanan bu dönemde Yeşil Mutabakat’a da uymak zorundayız ve doğayı koruma temelli çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu açıdan da gerek kaynakları birleştirerek, gerekse yapılan işleri daha kolay yapmak için birlikte hareket etme zorunluluğu var” diyen Akay, şunları kaydetti:

“Evrensel olarak da bunu yapmalıyız. Çünkü Covid-19 bizlere sınırların, statülerin çok da geçerli olmadığını gösterdi. Birbirimizle paylaşarak, birlikte üreterek zorlukları aşacağız. Özellikle tarım konusunda buna ihtiyaç var. Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi ile önümüzdeki günlerde yararlı iş birlikleri yapıp ortak çalışmalar yapacağımıza inanıyorum.”

İmza töreninin ardından heyetler, LTB’nin Kadın Sığınma Evi, Merkez Lefkoşa, Kızılbaş Parkı, El Ele Kreşi ve Paylaşım Mutfağı gibi hizmet binalarını yerinde inceledi. Ayrıca, Surlariçi’nin tarihi yerleri de gezildi.