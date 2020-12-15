LTB ile Veteriner Hekimler Birliği’nden sokaktaki sevimli dostların sağlığı için işbirliği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sokakta yaşayan köpeklerin kısırlaştırılması amacıyla Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile dördüncü kez işbirliği protokolü imzaladı.

Sahipsiz köpeklerin çoğalmasını önlemek amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde kısırlaştırılan köpeklerin, operasyon sonrası bir haftalık dönemde bakımları yapılıp, her kısırlaştırılan köpeğe mikroçip takıldıktan sonra, Veteriner Dairesi’ne LTB adına kayıtları yapılıyor.

Uygulama ile kayıtları yapılan köpekler daha sonra hayvan ve çevre sağlığına zarar veremeyecek şekilde uygun koşullara haiz bir yerde barındırılıp, sahiplendirme çalışmaları yapılıyor.

Başkan Harmancı: “Sevimli dostlarımızın her zaman yanındayız”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “Yeni yönetim ile imzalanan protokol hem sokakta hem de barınakta yaşayan canlılar için bir umut ışığıdır. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak hem barınakta oluşturduğumuz koşullar hem de sokaktaki sevimli dostlarımız için çalışıyoruz. Yurttaşlarımızdan da beklentimiz bakabilecekleri kadar sevimli dostları bahçesinde veya evinde bulundurmalarıdır. Bunun dışındaki sahiplenmelerde aslında sevimli dostlarımıza iyilik yapmıyor, onları her türlü tehlikeye ve hastalığa açık hale getirme durumu oluşuyor” dedi. Lefkoşa Hayvan Barınağı’nın ülkemizdeki en iyi barınakların başında geldiğini, sadece Lefkoşa değil ülkenin farklı şehirlerinden ihtiyaçlara da cevap verir bir noktaya geldiğini belirten Harmancı, barınakların da kapasitelerinin bulunduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Burak Toksoy ise yaptığı konuşmada, LTB ile yeniden protokol imzalamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Başkan Harmancı’ya teşekkür etti. LTB ile imzalanan protokolün ardından gerçekleşen kısırlaştırma çalışması ile birlikte geçmişte Lefkoşa’daki köpek nüfusu ile bugünkü köpek nüfusu arasındaki farkın gözle görülür bir şekilde düşmesinin bunu ispatladığını söyledi.

Sokakta kendi refahları ve sağlıkları tehlideki hayvanları uygun koşullarda, barınaklarda barındırmanın insan, çevre ve hayvan sağlığına olumlu yönde etki

ettiğini kaydeden Toksoy, LTB ile yaptıkları işbirlikleri sonucunda bunu başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.