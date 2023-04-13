LTB Kadın Sığınma Evi’ndeki kadınların hukuki işlemleri için protokol imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Av. Şefik Aşçıoğulları Hukuk Bürosu arasında, LTB Kadın Sığınma Evi’nden hizmet alan kadınların hukuki işlemlerine yönelik avukat tarafından sunulacak destek ile ilgili yükümlülüklerin belirlenmesi amacı ile protokol imzalandı.

İmzalanan protokol ile Av. Şefik Aşçıoğulları Hukuk Bürosu tarafından kadın sığınma evinde kalan kadınlara yönelik, sığınma evi yönetimi tarafından talep edilen boşanma, koruma emri, nafaka ve velayet konuları ile ilgili hiçbir bedel ve/veya ücret talep etmeksizin danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilecek.



7/24 hizmet çalışma esasına göre gerçekleştirilecek hukuki işlemler ile ilgili olarak her aşamada Kadın Sığınma Evi’ne bilgi aktarımı yapılacak.Kadınların hukuki süreçleri ile ilgili olarak atılacak adımlar konusunda ilgili kadın sığınma evi yetkilileri ile birlikte karar alınacak ve sonrasında girişimde bulunulacak.Protokol uyarınca yürütülen tüm hukuki işlemlerde kadın ve çocukların öncelikleri ile yararı gözetilecek.