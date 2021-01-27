LTB, kapanma sürecinde denetimlerine ve hizmetlerine devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), denetimlerin yanı sıra devlet daireleri, açık olan özel sektör ve ATM’lerde dezenfekte işlemlerini sürdürdüğünü duyurdu.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu tarafından dün alınan ve Lefkoşa ile Girne’yi kapsayan kapanma kararları sonucunda LTB, market, fırın, kasap ve restoranlara yönelik denetimler yaparken devlet daireleri, açık olan özel sektör ve ATM’lerde dezenfekte (ilaçlama) işlemleri yapılıyor.



Parklarda da sıkı önlemler alan LTB’nin tüm oyun gruplarını kapatarak gerekli tedbirleri aldığı kaydedildi.

TEMİZLİK, ÇÖP TOPLAMA VE VİDANJÖR HİZMETLERİ AKSAMADAN SÜRÜYOR

LTB’nin tüm şubeleri ve personeli ile kurallara uygun şekilde temizlik, çöp toplama, vidanjör gibi tüm hizmetlerini aksatmadan devam ettirdiğini belirtildi.

ACİL DURUM NUMARALARI

Acil durumlarda yurttaşların, Yaşlılara Hizmet Birimi’ne 60 85 284, LTB Halk Sağlığı Şubesi İlaçlama Birimi’ne 60 85 283, 65 yaş üzeri yurttaşların Covid-19’a karşı aşılama başvuru kaydı için 60 85 287, Paylaşım Mutfağı’na 60 85 310, Kadın Sığınma Evi’ne 0542 8763030 / 0533 8553030 ve Defin Hizmetleri’ne 0548 834 0582 numaralı telefonlardan ulaşabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, “Alo 185 Çözüm Hattı”nın da 24 saat hizmet vermeye devam ettiği vurgulandı.

FATURALAR İÇİN İNTERNETTEN HIZLI VE KOLAY ÖDEME İMKANI

Yurttaşların, LTB’ye ait su faturası, emlak vergisi, trafik cezası, meslek vergisi, reklam vergisi ve kira borcu gibi ödemelerini www.ltbonline.org adresinden veznelere gelmeden ödeyebilecekleri kaydedildi.



Yurttaşların ayrıca, www.limasolonline.com web adresinden kredi kartı ile ödeme yapabileceğini fakat cep telefonlarında Android işletim sistemine sahip yurttaşların “LTB Online” mobil uygulamasından da ödemelerini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecekleri belirtildi.

Ödemelerin ayrıca, LTB’nin anlaşmalı olduğu bankaların mobil uygulamaları ve web sitelerinden (İş Bankası, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Creditwest Bank) de ödenebileceği kaydedildi.

BANKA ŞUBESİNDEN ÖDEME VEYA OTOMATİK ÖDEME TALİMATI VERME

Koopbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, Creditwest Bank, Ziraat Bankası, Asbank ve Capital Bank şubelerinden ödeme yapılabileceği veya otomatik ödeme talimatı da verilebileceği belirtildi.

7/24 ÖDEME VE AKILLI SAYAÇ SU YÜKLEME NOKTALARI

Açıklamada, LTB binası, LTB Fidanlığı, Hamitköy Atatürk Caddesi ve Haspolat Şubesi’nde bulunan ve günün her saati ödeme noktalarından kredi kartı ile ödemeler yapılabileceği ve akıllı sayaç abonelerinin de su yüklemesi yapabileceği kaydedildi.